РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 дек. На территории, прилегающей к ЖК «Лидер Парк» в Мытищах, запланировано строительство двух социальных объектов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Об этом рассказал представитель застройщика, генеральный директор ООО «Лидер М» Григорий Зиневич. Уже скоро жители новостроек на улице Астрахова смогут отдать своих детей в детский сад на 180 мест и в школу на 625 мест. Как отметил Зиневич, здание дошкольного учреждения находится в стадии строительства.

«До конца года мы заводим в детский сад тепло и начинаем отделочные работы. Срок окончания строительно-монтажных работ – май 2021 года. После чего состоится процедура ввода в эксплуатацию и передачи объектов муниципалитету», – сказал Зиневич.

Проектная документация новой школы на данный момент проходит завершающую стадию экспертизы. Уже в январе планируется получить разрешение на строительство, а в марте – приступить к строительно-монтажным работам.