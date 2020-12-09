РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 дек. Девять студентов Мытищинского ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №1» работают волонтерами в «красной зоне», сообщается на сайте администрации горокруга.

В рамках личного приема председатель совета депутатов округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов встретился с директором Московского областного медицинского колледжа №1 Игорем Кизиликовым.

«Он рассказал, что в рядах волонтеров-медиков работают 37 мытищинских студентов. Девять из них находятся в «красной зоне». Студенты оказывают помощь совершенно бесплатно. Андрей Николаевич выразил восхищение подвигом ребят и обещал содействовать работе колледжа», - говорится в сообщении.

У каждого времени и каждой эпохи свои герои. Сегодняшние герои - это те, кто, рискуя своей жизнью и здоровьем, спасают других, помогают им выжить. Волонтеры, врачи, студенты-медики, социальные работники – вот те, кто сегодня на передовой, кто не думает о личном, а встает каждое утро и идет помогать людям.

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9 ДЕКАБРЯ

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