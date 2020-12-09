РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 дек. В Щелкове за прошедшие сутки выявили 35 новых случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 2 702 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1 372 случая коронавируса.

«За прошедшие сутки в Щелкове выявили 35 случаев Covid-19. Всего в городском округе зафиксировали 2 702 случая заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 122 263 случая инфицирования коронавирусом. Скончались 2 346 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 86 660 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.