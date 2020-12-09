РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Более 22 миллионов рублей выделят из бюджета Подольска в 2021 году на приобретение коммунальной техники, сообщила на публичных слушаниях председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации округа Светлана Коткова.

В среду в концертном зале администрации Подольска прошли публичные слушания по проекту решения совета депутатов округа «О бюджете городского округа Подольск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Средства будут направлены на реализацию мероприятий в рамках 19 муниципальных программ.

«На муниципальную программу «Архитектура и градостроительство» будет направлено 76,3 миллиона рублей. Около 2 миллиардов рублей будет направлено на строительство объектов социальной инфраструктуры. Из них около 10 миллионов рублей - на проведение работ по достройке сада-долгостроя на Колхозной улице. На «Формирование современной комфортной городской среды» будет выделено 965,7 миллиона рублей. Так, 658,7 миллиона рублей направят на благоустройство и озеленение, 112,9 миллиона рублей – на содержание и ремонт сетей уличного освещения, 22,7 миллиона рублей - на приобретение коммунальной техники и 40 миллионов рублей на приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах», - сказала Коткова.

На программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» будет направлено 63,4 миллиона рублей. В частности, эти средства будут направлены на достройку муниципальных домов в поселке Дубровицы и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

На «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» будет направлено 654,8 миллиона рублей. В частности, на организацию транспортного обслуживания населения – 109,3 миллиона рублей, на содержание и ремонт автодорог – 490 миллионов рублей, а на приобретение дорожной техники - 4,5 миллиона рублей.