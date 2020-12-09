РИАМО - 9 дек. Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с прорывом трубы горячего водоснабжения на улице Теплый Стан, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инцидент произошел в среду. По предварительным данным, из-за прорыва трубы образовался фонтан кипятка высотой около 3 метров, а также большое облако пара.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства», - говорится в сообщении.

По результатам проверки примут решение о необходимости прокурорского реагирования.

Ранее пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы сообщила, что участок тепломагистрали отключен, на месте работают аварийные службы. Подачу тепла абонентам организовали по резервной магистрали.