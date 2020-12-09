РИАМО - 9 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал чиновников уделять особое внимание проблеме нехватки денег у граждан страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Чиновники должны обратить особое внимание на ситуацию, когда людям не хватает денег на продукты питания», - говорится в сообщении.

Национальный лидер заявил, что подобная ситуация является недопустимой.

На экономику России и мира негативно повлияла пандемия коронавируса. Согласно данным из доклада конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сегодня свыше 32 миллионов человек во всем мире живут в крайней нищете.