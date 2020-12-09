РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 дек. Власти городского округа Мытищи поздравили летчиков с Днем Героев Отечества, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В среду в России отмечается День Героев Отечества. Несмотря на то, что праздник установлен в качестве памятной даты только в феврале 2007 года, свою историю он ведет еще с 18 века.

«В Мытищах тоже есть свои герои, которых окружные власти традиционно поздравляют с Днем Героев Отечества. Депутат Государственной думы РФ, летчик-космонавт, Герой России Максим Сураев провел на орбите 334 дня 12 часов 10 минут, два раза выходил в открытый космос, пробыв там 8 часов 12 минут. 30 сентября 2009 года он отправился на МКС в качестве командира корабля «Союз ТМА-16». Второй полет состоялся в 2014 году», - говорится в сообщении.

Летчик Александр Климов в 1982-1983 годах участвовал в Афганской войне. Указом президента РФ был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

Галина Ивановская, кавалер двух орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и множества других знаков отличия, 32 года проработала на фабрике «Пролетарская победа» в поселке Пироговский.

«За досрочное выполнение 11-й пятилетки и социалистических обязательств, большой личный вклад в увеличение качества товаров народного потребления и проявленную трудовую доблесть в 1986 году Галине Васильевне было присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот», - уточняется в материале.

Этот день приурочен к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II – в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

«В этом году центральную аллею ЦПКиО украсила галерея плакатов об истории городского округа Мытищи в годы Великой Отечественной войны. Взору мытищинцев предстали 24 стенда, на которых размещены фотографии и истории Героев Советского Союза, внесших вклад в развитие нашего городского округа. Их 48 человек», - добавляется в сообщении.