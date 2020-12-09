РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. Инспекторы эконадзора привлекли к административной ответственности компанию «Снежный ком», арендующую земельный участок вблизи деревни Дятловка Балашихи, ее оштрафовали на 800 тысяч рублей за незаконную добычу песка, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

По договору горнодобывающая компания должна была рекультивировать земли, но вместо этого на участке была организована добыча песка.

«При участии полицейских были отобраны пробы песчаной смеси на месте разработки и с кузовов самосвалов компании. Лабораторный анализ подтвердил их сходство по составу. Вина компании, занимавшейся добычей без лицензии, доказана, нарушители оштрафованы на 800 тысяч рублей. Сейчас рассматривается вопрос о расчете вреда», - сказал заместитель председателя правительства региона – министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

Он добавил, что компания уже второй раз уличена в нарушениях. В сентябре она была оштрафована на 125 тысяч рублей за незаконное размещение в отработанных карьерах строительных отходов и грунтов.