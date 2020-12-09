РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. В подмосковных Люберцах заработают 16 катков: 11 - во дворах и 5 - на стадионах, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Начало календарной зимы в этом году порадовало жителей городского округа Люберцы крепким морозцем. Для люберчан подготовят 16 катков. 11 появятся во дворах и 5 - на стадионах: «Торпедо» в Люберцах, «Балятино» в поселке Октябрьский, «Электрон» в поселке Красково, «Урожай» в поселке Томилино, «Труд» в поселке Малаховка. Вход бесплатный для всех!» - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Дворовые территории тоже станут центром притяжения жителей. При благоприятных погодных условиях там зальют ледяные горки.

Для любителей лыжного спорта в Центральном парке, в парках «Наташинские пруды», «Малаховское озеро», «Летний театр», в парке Сказок, у Кореневского карьера будут оборудованы 6 трасс.

«Друзья! Зима – это лучшее время для активного отдыха! Выходите на улицу! Люберцы – территория спорта», - заключил Ружицкий.