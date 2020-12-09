РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Из бюджета Подольска выделят 10 миллионов рублей на строительство трассы газоснабжения к участкам для многодетных семей в деревне Меньшово, сообщила на публичных слушаниях председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации округа Светлана Коткова.

В среду в концертном зале администрации Подольска прошли публичные слушания по проекту решения совета депутатов округа «О бюджете городского округа Подольск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Средства будут направлены на реализацию мероприятий в рамках 19 муниципальных программ.

«На программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» будет направлено 88 миллионов рублей. Из них 3 миллиона рублей – на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, 10,3 миллиона рублей - на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод коммунального хозяйства, 7 миллионов рублей – на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и актуализацию схем теплоснабжения. На строительство трассы газоснабжения к земельным участкам, выделенным многодетным семьям в деревне Меньшово, направят 10 миллионов», - сказала Коткова.

Она отметила, что на программу «Предпринимательство» будет направлено 6 миллионов рублей.