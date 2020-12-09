РИАМО - 9 дек. В Подмосковье донорами плазмы крови с антителами к Covid-19 стали 377 граждан, Московская областная станция переливания крови принимает доноров с 8:00 до 14:00 каждый день, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Мы передали в лечебную сеть уже более 200 литров иммунной плазмы. Больше всего заявок поступает из медорганизаций Королева, Люберец, Видного, Воскресенска», - отметила главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Заготовка, переработка, хранение, а также выдача плазмы с антителами производится Московской областной станцией переливания крови.

Вопросы по теме можно задать по телефону: 8-495-305-77-00. Прием доноров на станции ведется ежедневно с 8:00 до 14:00.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 122 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 346 человек. Выздоровели и выписались 86 660 человек.

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Текстовая трансляция

9 ДЕКАБРЯ

- 377 человек стали донорами плазмы крови с антителами к Covid‑19 в Подмосковье. Всего в лечебную часть передали свыше 200 литров иммунной плазмы.

- Жителям Подмосковья напомнили, какие антиковидные меры действуют в школах до 2022 года. В школах необходимо обеспечить наличие антисептиков, учителя должны носить маски при индивидуальной работе с детьми.

- Cпрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции может повысится, считает председатель правительства Михаил Мишустин. Он заявил об этом на форуме «Сделано в России — 2020».

- 451 пациент с Covid‑19 в Москве находится на ИВЛ. За сутки в столице госпитализировали 1656 пациентов с Covid-19.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 26 266 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 372 больных. В Москве - 5 145.

- Роспотребнадзор объявил возможные сценарии развития ситуации с Covid‑19 в январе. Все зависит от того, будут ли люди соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

- В Москве за прошедшие сутки умерло 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9 571 человек с Covid-19.