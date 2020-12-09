РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Свыше 117 миллионов рублей направят на обеспечение жильем детей-сирот в Подольске в 2021 году, сообщила на публичных слушаниях председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации округа Светлана Коткова.

В среду в концертном зале администрации Подольска прошли публичные слушания по проекту решения совета депутатов округа «О бюджете городского округа Подольск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Средства будут направлены на реализацию мероприятий в рамках 19 муниципальных программ.

«На муниципальную программу «Жилище» будет направлено 136,7 миллиона рублей. В частности, на комплексное освоение земельных участков – 1 миллион рублей, обеспечение жильем молодых семей - 7,6 миллиона рублей, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 117,6 миллиона рублей. На улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей - 10,5 миллиона рублей», - сказала Коткова.

Она отметила, что на программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» будет направлено 153 миллиона рублей. Так, на предоставление видеоинформации для системы «Безопасный регион» выделят 30,7 миллиона рублей.