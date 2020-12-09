РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Более 7 миллионов рублей направят на обеспечение доступности социальных объектов для инвалидов в Подольске в 2021 году, сообщила на публичных слушаниях председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации округа Светлана Коткова.

В среду в концертном зале администрации Подольска прошли публичные слушания по проекту решения совета депутатов округа «О бюджете городского округа Подольск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Так, в 2021 году общий объем доходов в бюджет прогнозируется в размере более 14,1 миллиарда рублей. Расходы будут составлять более 14,7 миллиарда рублей, а дефицит - более 570 миллионов рублей. На программу «Социальная защита населения» будет выделено 284,6 миллиона рублей.

«В рамках программы 117,9 миллиона будет направлено на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальные услуги, а также 50,3 миллиона рублей – на повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на дополнительную социальную поддержку. На проведение мероприятий, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, направят 9 миллионов рублей. На обеспечение доступности людей с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной инфраструктуры направят 7,2 миллиона рублей. А на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время - 62,2 миллиона рублей», - сказала Коткова.

На программу «Спорт» выделят 603,1 миллиона рублей. Деньги будут направлены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 528,7 миллиона рублей. А также на организацию, проведение и участие в спортивных мероприятиях - 20,6 миллиона рублей. На укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта направят 41,7 миллиона рублей.