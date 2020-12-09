РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. На проведение мероприятий в сфере культуры в 2021 году из бюджета подмосковного Подольска направят 30,9 миллиона рублей, сообщила на публичных слушаниях председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации округа Светлана Коткова.

В среду в концертном зале администрации Подольска прошли публичные слушания по проекту решения совета депутатов округа «О бюджете городского округа Подольск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Так, в 2021 году общий объем доходов в бюджет прогнозируется в размере более 14,1 миллиарда рублей. Расходы будут составлять более 14,7 миллиарда рублей, а дефицит - более 570 миллионов рублей.

«Проект бюджета направлен на реализацию мероприятий в рамках 19 муниципальных программ. Так, на муниципальную программу «Культура» из бюджета округа на 2021 год планируется выделить 798,2 миллиона рублей. В частности, на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – 613,2 миллиона рублей, на укрепление материально-технической базы и ремонт – 32,8 миллиона рублей, развитие библиотечного дела - 87,8 миллиона рублей, мероприятия в сфере культуры – 30,9 миллиона рублей», - сказала Коткова.

Она добавила, что на сохранение объектов культурного наследия будет направлено 7,8 миллиона рублей, а на развитие архивного дела - 14,7 миллиона рублей.

В ходе слушаний председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов попросил внести в проект бюджета ряд изменений.

Он отметил, что 2021 год будет юбилейным для городского округа, так как горожане будут праздновать 240-ю годовщину со дня основания Подольска и образования Подольского уезда. Помимо этого, будут и другие знаменательные даты. И попросил увеличить средства, выделенные на проведение мероприятий. Денисов добавил, что требуются дополнительные средства и на завершение ремонта некоторых учреждений культуры.

Все предложения были внесены в протокол публичных слушаний.