РИАМО - 9 дек. Электростальские синхронисты выступили на первенстве Московской области по синхронному плаванию среди спортсменов 12 лет и моложе, которое прошло во Дворце водных видов спорта «Руза», они завоевали 27 медалей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
В соревнованиях приняли участие 172 спортсмена из 19 команд, представивших 10 городов области. Городской округ Электросталь представляли спортсмены МБУ «Спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь» – 5 составов из 56 человек.
В соревнованиях групп, команда девушек – Анна Супрунюк, Софья Зайцева, Милослава Никонова, Полина Воропаева, Варвара Смирнова, Любовь Алимова, Софья Заморникова, Яна Скобелева, Полина Прилепская, Влада Журавлева, Елизавета Ляскина забрали бронзовые медали.
Отличились спортсмены и в Орехово-Зуеве, где прошло первенство Московской области по тяжелой атлетике среди девушек и юношей 2005-2007 годов рождения. Электросталь представили пять спортсменов. Все они стали победителями и призерами.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии