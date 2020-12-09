РИАМО - 9 дек. Электростальские синхронисты выступили на первенстве Московской области по синхронному плаванию среди спортсменов 12 лет и моложе, которое прошло во Дворце водных видов спорта «Руза», они завоевали 27 медалей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В соревнованиях приняли участие 172 спортсмена из 19 команд, представивших 10 городов области. Городской округ Электросталь представляли спортсмены МБУ «Спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь» – 5 составов из 56 человек.

«Спортсмены электростальской школы завоевали 27 медалей: в дисциплине «Комбинированная группа» девушки поднялись на вторую ступень пьедестала почета, в дисциплине «Дуэт» заняли III место, среди «Микст-дуэтов» золотые медали первенства завоевали: Елизавета Лопачева и Максим Чернышев», - говорится в сообщении.

В соревнованиях групп, команда девушек – Анна Супрунюк, Софья Зайцева, Милослава Никонова, Полина Воропаева, Варвара Смирнова, Любовь Алимова, Софья Заморникова, Яна Скобелева, Полина Прилепская, Влада Журавлева, Елизавета Ляскина забрали бронзовые медали.

Отличились спортсмены и в Орехово-Зуеве, где прошло первенство Московской области по тяжелой атлетике среди девушек и юношей 2005-2007 годов рождения. Электросталь представили пять спортсменов. Все они стали победителями и призерами.