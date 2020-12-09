РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. В среду порядка 420 дольщиков получили ключи от квартир в трех домах жилого комплекса «Томилино» в подмосковных Люберцах, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

Дольщики ждали квартиры с 2016 года.

«Сегодня мы начали процедуру выдачи ключей от квартир 420 дольщикам трех домов ЖК «Томилино». Застройщик «Томстрой» сильно затянул строительство, были и уголовные дела, и розыск виновных через Интерпол, но сейчас это позади. Люди смогут начать делать ремонт, обустраиваться, некоторые встретят Новый год уже в своем жилье», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что по проекту также предусмотрено строительство детсада и школы. Их начнут возводить вместе со следующей очередью ЖК, но сначала нужно достроить три дома из первой очереди, их готовность составляет порядка 70%.

Также на открытии присутствовал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. Он подчеркнул, что будут созданы спортивные площадки в ЖК. Кроме того, в лесопарке рядом могут проложить лыжню, чтобы жители вели активный образ жизни.