РИАМО - 9 дек. По факту утечки персональных данных переболевших Covid в Мокве проводится проверка, по имеющимся данным, причиной утечки стал человеческий фактор, сообщает оперштаб Москвы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Сети оказались персональные данные лиц, которые переболели коронавирусом и проходили лечение в Москве.
По его словам, утечка произошла из-за того, что сотрудники, которые занимались обработкой документов, допустили передачу данных третьим лицам.
На данный момент проверка продолжается, по ее итогам примут соответствующие меры.
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