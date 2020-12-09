РИАМО - 9 дек. По факту утечки персональных данных переболевших Covid в Мокве проводится проверка, по имеющимся данным, причиной утечки стал человеческий фактор, сообщает оперштаб Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Сети оказались персональные данные лиц, которые переболели коронавирусом и проходили лечение в Москве.

«В ходе проверки информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, было установлено, что взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства Москвы не было», - сказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

По его словам, утечка произошла из-за того, что сотрудники, которые занимались обработкой документов, допустили передачу данных третьим лицам.

На данный момент проверка продолжается, по ее итогам примут соответствующие меры.

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