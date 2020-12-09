РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 дек. В Щелковском местном отделении общественной организации Российский красный крест в среду прошло награждение волонтеров и врачей, которые на безвозмездной основе помогали жителям в период пандемии коронавируса, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сегодня мы наградили добровольцев и медиков среднего звена, которые оказывали помощь малоимущим и людям на самоизоляции во время пандемии. Добровольцев и врачей наградили нагрудным знаком Даши Севастопольской, а также новой наградой Российского красного креста - нагрудным знаком «Надежный доброволец», - сказала председатель Московского областного отделения общественной организации Российский красный крест Евгения Морозова.

Во время пандемии добровольцы, используя личный транспорт, в свободное от работы время развозили продуктовые и гигиенические наборы нуждающимся гражданам, списки которых были предоставлены администрацией округа. Врачи вне рабочей смены оказывали медицинскую помощь и консультировали.