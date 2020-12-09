РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Расходы на образование из бюджета городского округа Подольск в 2021 году будут составлять 63,5%, сообщила на публичных слушаниях председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации округа Светлана Коткова.

В среду в концертном зале администрации Подольска прошли публичные слушания по проекту решения совета депутатов округа «О бюджете городского округа Подольск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Так, в 2021 году общий объем доходов в бюджет прогнозируется в размере более 14,1 миллиарда рублей. Расходы будут составлять более 14,7 миллиарда рублей, а дефицит - более 570 миллионов рублей.

«В рамках расходов в проекте бюджета округа на 2021 год планируется направить 63,5% средств на образование, 8,3% - на ЖКХ, 8,1% - на общегосударственные вопросы, 5,5% - на культуру и кинематографию, 5,5% - на национальную экономику, 4,1% - на физическую культуру и спорт, 3,3% - на социальную политику и 1,9% - на прочие расходы. Так, в 2021 году будет сохраняться социальная направленность расходов», - сказала Коткова.

Средства бюджета будут направлены на реализацию 19 программ, таких как «Образование», «Культура», «Спорт», «Социальная защита населения» и другие. В рамках программы «Здравоохранение» на повышение качества медицинского обслуживания, привлечение и закрепление медицинских кадров будет выделено 11,4 миллиона рублей. На реализацию мероприятий в рамках программы «Образование» - более 7,2 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы образования, укрепление материально-технической базы, предоставление бесплатного горячего питания и другое.

Также в бюджете округа заложено завершение строительства новых школ и пристройки, проектирование детских садов и достройка детсада-долгостроя в микрорайоне Красная горка на улице Колхозной.