РИАМО - 9 дек. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел встречу с застройщиком нового ЖК «Эльйон» в деревне Крюково и обсудил жалобы местных жителей на то, что строительная техника использует для проезда жилой сектор, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Строительные материалы на крупногабаритном транспорте к стройплощадке провозили через жилую зону деревни. Иванов подчеркнул, что полностью поддерживает недовольство жителей. По его словам, застройщик должен проработать маршрут объездной дороги к объекту.

«Мы встретились сегодня с застройщиком нового жилого комплекса в деревне Крюково, который планируется сдать в конце 2022 года. Жителей беспокоит, что до этого момента через жилую зону деревенской дороги проходило большое количество строительной техники, в том числе крупногабаритного транспорта. Это усложняет не только передвижение машин, но и создает проблемы пешеходам», – рассказал Иванов.

Он добавил, что с застройщиком удалось договориться, будет организован объездной путь по территории гипермаркета «Глобус». На следующей неделе должны быть представлены конкретные предложения.

ЖК «Эльйон» в деревне Крюково будет состоять из четырехэтажных монолитных домов. Его намерены сдать в эксплуатацию к концу 2022 года.

Перед застройщиком жилого комплекса «Эльйон» стоит несколько обязательств. Так, он уже провел ремонт дороги в деревне Трубачеевка. Кроме того, разработан проект по благоустройству территории родника в деревне Крюково. На сегодня идет оформление земли под запланированные работы. Также в комплексе создадут встроенный детский сад на 45 мест.