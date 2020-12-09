РИАМО - 9 дек. В ближайшее время в Одинцовском округе приступят к работам по асфальтированию проезда возле Мало-Вяземской школы, местные жители неоднократно обращали внимание на портале «Добродел» на состояние тротуара вдоль Петровского проезда у общеобразовательной школы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 7 декабря на оперативном совещании областного правительства поручил главе городского округа решить проблему с подходом к Мало-Вяземской школе.

«На еженедельном совещании правительства Московской области губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым был поднят вопрос о состоянии подхода к Мало-Вяземской школе. От жителей поступали обращения на портал «Добродел» с просьбой отремонтировать дорогу около образовательного учреждения. Так как она находится в частной собственности – это создает некоторые проблемы», – рассказал глава округа Андрей Иванов.

Он отметил, что на месте была проведена встреча с жителям, на которой обсуждались возможные пути решения проблемы. Скоро здесь начнутся работы по асфальтированию проезда, будет нанесена разметка пешеходного перехода, чтобы дети могли безопасно переходить дорогу. Также появится лежачий полицейский.

Сейчас подход к учреждению, который отремонтирован силами администрации, прерывает разбитый съезд к промышленному предприятию «Любава». При этом дорога находится в частной собственности предприятия.

Как отметил Иванов, ранее администрация уже обращалась в ГИБДД для привлечения предприятия к административной ответственности, так как контролировать и при необходимости ремонтировать дорогу обязан ее собственник.