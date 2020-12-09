РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Дефицит бюджета подмосковного Подольска в 2021 году составит более 570 миллионов рублей, объем доходов прогнозируется свыше 14,1 миллиарда рублей, сообщила на публичных слушаниях председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации округа Светлана Коткова.

В среду в концертном зале администрации Подольска прошли публичные слушания по проекту решения совета депутатов округа «О бюджете городского округа Подольск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». С докладом выступила Коткова.

«Проект «О бюджете городского округа Подольск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, решением совета депутатов округа. В 2021 году общий объем доходов в бюджет городского округа прогнозируется в сумме более 14,1 миллиарда рублей с уменьшением к уровню первоначального бюджета 2020 года примерно на 2 миллиардов рублей. Расходы будут составлять более 14,7 миллиарда рублей с уменьшением примерно на 1,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит более 570 миллионов рублей», - сказала Коткова.

Она отметила, что в 2022 году доходы бюджета предусматриваются в сумме более 12,2 миллиарда рублей с уменьшением к 2021 году более чем на 2,1 миллиарда рублей. Расходы – около 12,5 миллиарда рублей, а дефицит - около 570 миллионов рублей. В 2023 году доход составит более 12,3 миллиарда рублей, а расходы – около 12,9 миллиарда рублей. Дефицит прогнозируется в объеме более 590 миллионов рублей.

Как и ранее, основными направлениями налоговой политики будут: осуществление межведомственного взаимодействия для повышения эффективности администрирования налоговых и неналоговых платежей и погашения задолженности по этим платежам; дальнейшее совершенствование налогового законодательства в части земельного налога, налога на имущество и неналоговых поступлений; оценка эффективности применения налоговых льгот по местным налогам и продолжение работы по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет Московской области.

Большую часть налоговых поступлений составляют средства с налога на доходы физических лиц, на имущество и на совокупный доход.