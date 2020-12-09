РИАМО - 9 дек. Неработающие пенсионеры Московской области, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума, имеют право на предоставление региональной социальной доплаты, в 2021 году ее размер достигнет 10 648 рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

Подать заявление на доплату можно онлайн на региональном портале Госуслуг.

«Общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной социальной доплаты к пенсии в 2021 году будет доведена до уровня 10 648 рублей, ее получат около 171,5 тысячи жителей Московской области», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Выплата предоставляется неработающим пенсионерам, зарегистрированным по месту жительства или пребывания на территории региона. Помощь выделяется жителям, которые получают пенсию по старости или за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Также доплату могут получать люди старше 18 лет, потерявшие кормильца и обучающиеся в учебных заведениях на очной форме. Выплата будет производиться до 23 лет, то есть до окончания обучения.