РИАМО - 9 дек. Подмосковный производитель собирается разработать новые тест-системы, которые позволят выявлять конкретный штамм Covid-19, работа над созданием уже ведется, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Производством тест-систем занимается компания «Эколаб» из городского округа Электрогорск. Разработчикам понадобится порядка трех месяцев, чтобы завершить работу.

«Компания «Эколаб» оперативно отреагировала на развитие ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. Разработкой абсолютно новой для себя системы диагностики Covid-19 компания занялась еще в марте. После прохождения необходимых этапов регистрации тесты сразу же поступили на рынок. По итогам проведения конкурсных процедур компания уже реализовала более 54 тысяч тестов, из них около 48 тысяч реализовано в Подмосковье», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.​

Тест-системы, которые основаны на методе иммунного блоттинга, направленные на выявление конкретного штамма постепенно мутирующего Covid-19, пока что не были зарегистрированы в России.

«Эколаб» входит в топ-3 крупнейших производителей диагностических систем России, а также производит медицинские смеси и суспензии. С начала текущего года подмосковная компания реализовала тест-систем на проведение свыше 16,1 миллиона анализов на различные заболевания.

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Текстовая трансляция

9 ДЕКАБРЯ

- 377 человек стали донорами плазмы крови с антителами к Covid‑19 в Подмосковье. Всего в лечебную часть передали свыше 200 литров иммунной плазмы.

- Жителям Подмосковья напомнили, какие антиковидные меры действуют в школах до 2022 года. В школах необходимо обеспечить наличие антисептиков, учителя должны носить маски при индивидуальной работе с детьми.

- Cпрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции может повысится, считает председатель правительства Михаил Мишустин. Он заявил об этом на форуме «Сделано в России — 2020».

- 451 пациент с Covid‑19 в Москве находится на ИВЛ. За сутки в столице госпитализировали 1656 пациентов с Covid-19.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 26 266 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 372 больных. В Москве - 5 145.

- Роспотребнадзор объявил возможные сценарии развития ситуации с Covid‑19 в январе. Все зависит от того, будут ли люди соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

- В Москве за прошедшие сутки умерло 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9 571 человек с Covid-19.