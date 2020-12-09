РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 дек. В городском округе Мытищи можно узнать о состоянии пациента в поликлинике на улице Воровского по телефону дежурного администратора, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«В новой поликлинике на улице Воровского Мытищинской городской клинической больницы заработал телефон дежурного администратора: 8(495)587-33-19. Позвонив на него, можно узнать о состоянии пациента, задать другие интересующие вопросы относительно лечения», - говорится в сообщении.

В поликлинике на улице Воровского развернуты «легкие» койки для долечивания пациентов с новой коронавирусной инфекцией.