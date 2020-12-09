РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Команда девушек 2007-2008 годов рождения из люберецкой спортивной школы олимпийского резерва вышла в финал первенства Московской области по волейболу, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

8 декабря в городе Одинцово прошел отборочный этап. Волейболистки Люберец заняли 3 место и вышли в финал шести лучших команд Московской области (группа А).

«Поздравляем спортсменок и их тренера Сергея Саратова. Желаем успехов в финальных играх!» - говорится в сообщении.