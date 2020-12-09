РИАМО - 9 дек. Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейских, вымогавших деньги у людей, сообщила РИАМО в среду старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение о превышении должностных полномочий и мошенничестве.

«По версии следствия, в сентябре 2020 года оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве подошли к мужчине, находящегося в своем автомобиле и предъявили ему свои удостоверения. После этого, выходя за рамки своих полномочий, они одели наручники и произвели досмотр личных вещей мужчины», - сообщила Иванова.

Она добавила, что стражи порядка потребовали от гражданина отдать им 300 тысяч рублей. А если он откажется, то они заведут на него уголовное дело по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Мужчина вместе с вымогателями пошел в банкомат, снял указанную сумму и отдал полицейским.

Подозреваемые были задержаны. Следствием также установлена причастность мужчин к совершению аналогичного преступления. Не исключено, что они причастны к другим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.