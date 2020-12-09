РИАМО - 9 дек. В 2020 году Москва передаст некоммерческим организациям 50 помещений в безвозмездное пользование на три года для оказания социальных услуг, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Общая площадь помещений — почти 11 тысяч квадратных метров. Они расположены во всех округах Москвы, как правило, в пешей доступности от метро.

«Отбор будущих пользователей помещений был проведен в июле-октябре 2020 года в рамках программы «Москва – добрый город», объединяющей проекты поддержки некоммерческих организаций и развития социального волонтерства в столице», - говорится в сообщении.

Участниками отбора стали некоммерческие организации, зарегистрированные в Москве более двух лет и имеющие успешный опыт оказания услуг в социальной сфере. Организатор отбора – центр занятости «Моя карьера».

Всего было подано 149 заявок, 138 из них полностью соответствовали условиям предоставления помещений. Победителями стали 50 некоммерческих организаций, представивших наиболее востребованные и продуманные проекты.

Так, 17 НКО откроют в предоставленных помещениях мастерские и творческие студии для молодых инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями здоровья. В остальных жители столицы получат различные социальные услуги.

На сегодня 20 помещений уже переданы НКО, оставшиеся 30 передадут до конца года.

Полный список победителей конкурса опубликован на сайте «Москва – добрый город» https://dobrayamoskva.ru/.