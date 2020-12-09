РИАМО - 9 дек. С начала текущего года пассажиры оставили в автобусах, на автостанциях и автовокзалах «Мострансавто» более 3,4 тысячи личных вещей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Зимой, как правило, пассажиры чаще забывают свои вещи. Среди потерянных вещей - варежки, перчатки, шарфы и шапки.

«Среди необычных находок в ноябре-декабре оказались виниловые пластинки, вставная челюсть и 131 тысяча рублей. Деньги были возвращены пассажиру», - говорится в сообщении.

При обнаружении бесхозного предмета пассажиру необходимо сообщить о находке водителю, сотруднику охраны на автовокзале или автостанции.