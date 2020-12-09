РИАМО - 9 дек. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве москвича при попытке ограбления его загородного дома, опубликовано видео их задержания, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили 21 октября на садовом участке в деревне Ефимоново городского округа Истра.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по адресам проживания в Москве, Калужской, Брянской и Ярославской областях полицейскими задержаны подозреваемые в совершении этого тяжкого преступления», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В скором времени их доставят в следственные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Видео задержания подозреваемых в совершении убийства в Подмосковье>>