РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Схема движения в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска изменится в период с 10 по 13 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С 09:00 10 декабря до 22:00 13 декабря в рамках реконструкции Путилковского шоссе изменится схема движения автотранспорта. Будет закрыт дополнительный выезд из ЖК «Мортон» с улицы Сходненской, расположенный напротив школы «Мозаика» на улице Новотушинская, дом 9», — говорится в сообщении.

На данном участке будут проводиться работы по переустройству инженерных коммуникаций, устройству локальных очистных сооружений.

«Для въезда/выезда в/из ЖК «Мортон» можно будет воспользоваться проездом на Спасо-Тушинском бульваре. Во избежание транспортных заторов просим автомобилистов не парковать свои машины по маршруту объезда», - добавляется в материале.

На участке продолжается устройство пешеходных зон и велодорожки, расширение дорожного полотна, устройство линии наружного освещения.

После реконструкции участок Путилковского шоссе протяженностью 1,6 километра будет расширен до четырех полос. Завершить реконструкцию планируется в конце 2020 года.