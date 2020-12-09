РИАМО - 9 дек. Учащиеся 1-5 классов столичных школ могут перейти на дистанционное обучение по согласию родителей, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки столицы.

Ранее появилась петиция за перевод учащихся начальных классов на дистанционное обучение.

«Если родители всего класса поддержат перевод на дистанционный формат обучения, то ученики 1-5 классов могут заниматься в онлайн-формате. В этом случае учитель начальных классов тоже сможет перейти на дистанционный формат работы и вести занятия из дома, уменьшив количество контактов в транспорте и на рабочих местах, не подвергая риску здоровье», - говорится в сообщении.

Также можно перевести на дистанционное обучение и отдельно взятых учеников. Это возможно, если родители обратятся к классному руководителю.

На данный момент родители уже более 30 тысяч школьников 1-5 классов предпочли перевести своих детей на обучение на дому для минимизации рисков заболеть коронавирусом и заразить.

В столичных школах ученики с 6-11 классы находятся на дистанционном обучении. Такое обучение продлено до конца второй четверти из-за распространения коронавируса.

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9 ДЕКАБРЯ

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