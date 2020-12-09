РИАМО – 9 дек. Депутаты Государственной думы РФ в среду приняли закон о гарантиях неприкосновенности экс-президента России и его семьи, сообщает РИА Новости.

Законопроект разработан депутатом Павлом Крашенниниковым и сенатором Андреем Клишасом. Инициатива разработана в рамках поправок к Конституции РФ.

«Документ вносит изменения в третью статью Федерального закона «О гарантиях президенту РФ», прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи», - говорится в сообщении.

Согласно документу, бывшего президента в России нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру. ​​