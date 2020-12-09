РИАМО - 9 дек. Сусоколовское шоссе обеспечит съезд с Северо-Западной на Северо-Восточную хорду в Москве, возведение Северо-Восточной хорды должно завершиться в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«По проекту съезд с Северо-Западной на Северо-Восточную хорду будет обеспечен по Сусоколовскому шоссе. Для этого ведется строительство двух эстакад: разворотной эстакады и эстакады съезда в сторону Ярославского шоссе», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что бетонирование опор двух эстакад завершено на 50%. Работы ведутся на участке от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда в районе Сусоколовского шоссе.

Проект предусматривает строительство, а также реконструкцию улично-дорожной сети общей протяженностью свыше 4,6 километра. Также предусмотрено обустройство остановок общественного транспорта.