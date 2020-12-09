РИАМО - 9 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг наличие у Владимира Путина двух одинаковых кабинетов, передает kp.ru.

Ранее СМИ сообщили о том, что для национального лидера были построены кабинеты-двойники в разных резиденциях.

«Это неправда, то, что было написано, повторяю, это компоненты такой информационной кампании, информационной атаки, которая, конечно, не может достигнуть своей цели. Это неправда», - сказал Песков.

При этом представитель главы государства подчеркнул, что у президента много кабинетов в разных городах России, которыми он пользуется.

Он также отметил, что передвижения Путина сохраняются в тайне, а самолеты компании «Россия» стоят во многих городах.​