РИАМО - 9 дек. В рамках развития социальной инфраструктуры в Подмосковье в ближайшие годы планируется построить 123 объекта, в том числе медицинские и образовательные, сообщил в интервью РИАМО министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«В ближайшие годы работа по развитию социальной инфраструктуры будет продолжена. На этапе планирования и разработки проектной документации у нас 73 социальных объекта. Еще 50 объектов на этапе проработки территории для включения в госпрограмму», - сказал Локтев.

По его словам, знаковыми для региона объектами станут образовательные кластеры «Физтех-лицея имени П. Л. Капицы» в Долгопрудном и многофункциональный детский образовательный комплекс в Одинцовском округе.

Также среди важных для Подмосковья строительных проектов - поликлиника в микрорайоне Подлипки Коломны, пристройка к городской поликлинике №1 и поликлиника на 750 посещений в смену в Реутове.

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