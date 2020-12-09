РИАМО - 9 дек. Сотрудники ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из других регионов задержали пять подозреваемых в убийстве москвича при попытке ограбления его загородного дома, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено 21 октября на садовом участке в деревне Ефимоново Истринского городского округа Московской области», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что в ближайшее время подозреваемых доставят в следственные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.