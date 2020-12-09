РИАМО(БАЛАШИХА) - 9 дек. В среду сотрудники Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели урок по пожарной безопасности воспитанникам детского сада №11, расположенного в микрорайоне Кучино Балашихи, воспитанникам рассказали о том, как вести себя при обнаружении возгорания, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Детям показали мультфильм на противопожарную тематику, после которого старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Борис Унжаков рассказал ребятам о правилах противопожарной безопасности, о том, из-за чего возникают пожары. Дети уяснили, что игры с огнем могут быть опасными, разобрались, как себя нужно вести при обнаружении возгорания.

«Скоро Новый год и, конечно, мы пришли к ребятам не с пустыми руками. В качестве подарка сотрудники детского сада получили «Тревожный чемоданчик» - папку с различными памятками, разработанными работниками ГКУ МО «Мособлпожспас» по поведению детей в различных чрезвычайных ситуациях», - сказал Унжаков.

В конце урока сотрудники детского сада совместно со своими подопечными организовали учебную эвакуацию. По сигналу пожарной тревоги дети дружно и без паники, разбившись на пары, вышли на улицу.