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Александр Манзюк
В подмосковном Наро-Фоминском округе срубили главную новогоднюю елку страны.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Лесная красавица украсит Соборную площадь Московского Кремля.
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РИАМО
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Александр Манзюк
«Мы выбрали из порядка 50 елок эту красавицу. Она ровная, пирамидальная и без изъянов», - сказал журналистам начальник главного штаба по организации Всероссийской елки, заместитель начальника Главного эксплуатационного управления Управления делами президента РФ Анатолий Качанов.
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Александр Манзюк
На фото: праздничная программа в честь главной новогодней елки страны
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РИАМО
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Александр Манзюк
Елку выбирали долго и нашли самую лучшую в Наро-Фоминском округе.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Отбор «конкурсанток» начался еще летом.
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Александр Манзюк
Дерево соответствует всем параметрам: высота елки почти 25 метров, возраст - 96 лет.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: главная новогодняя ель России
©
РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: главная новогодняя ель России
©
РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: главная новогодняя ель России
©
РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: главная новогодняя ель России
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РИАМО
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Александр Манзюк
Для транспортировки ель погрузили на специальное транспортное средство, которое отвезет ее в центр столицы, на Красную площадь.
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Александр Манзюк
В торжественной церемонии традиционно принял участие Дед Мороз.
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Александр Манзюк
На месте этой елки будет посажено много маленьких деревьев.
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Александр Манзюк
На фото: главная новогодняя ель России
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РИАМО
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Александр Манзюк
Общероссийская елка в Кремле проходит 21 год подряд.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: праздничная программа в честь главной новогодней елки страны
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