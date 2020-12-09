«Мы выбрали из порядка 50 елок эту красавицу. Она ровная, пирамидальная и без изъянов», - сказал журналистам начальник главного штаба по организации Всероссийской елки, заместитель начальника Главного эксплуатационного управления Управления делами президента РФ Анатолий Качанов.