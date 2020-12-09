РИАМО - 9 дек. Во второй половине дня в среду в Московском регионе ожидается усиление магнитной активности до уровня магнитной бури, прогнозируются перепады температуры и высокий фон атмосферного давления, сообщается на сайте «Метеоновости».

Магнитная буря продержится в Москве и Подмосковье до 11 декабря.

«Такие возмущения геомагнитного фона в сочетании с высоким фоном атмосферного давления в Москве и Подмосковье и значительными перепадами температуры от ночи ко дню способствуют формированию погоды выраженного спастического типа», - говорится в сообщении.

Метеочувствительным людям посоветовали обратить внимание на такие погодные условия. Вероятно усиление сосудистых спазмов, приступы стенокардии и бронхоспазма, мигрень, скачки артериального давления, боли в области сердца.