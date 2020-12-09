РИАМО - 9 дек. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев заявил, что в последние годы в регионе ни раз поднимали вопрос о возрождении вытрезвителей, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

С 1 января 2021 года в России планируют возродить систему вытрезвителей. Этот законопроект был одобрен депутатами Госдумы осенью прошлого года. Он должен быть принят до конца текущего года.

«На протяжении последних лет мы неоднократно поднимали вопрос возрождения вытрезвителей с привлечением экспертного сообщества, органов МВД, общественных организаций», - рассказал Голубев.

Если законопроект примут, то субъекты России наделят полномочиями по организации специализированных учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения.

В Московской области в 2019 году зафиксировано свыше 9,3 тысячи преступлений, которые совершались лицами в состоянии алкогольного опьянения. За 11 месяцев 2020 года - более 9 тысяч.

Также в 2019 году нетрезвыми гражданами в Подмосковье было совершено 16,1 тысячи административных правонарушений, с начала 2020 года – более 15 тысяч. Не редки случаи, когда человек злоупотребил алкоголем и просто не в состоянии дойти до дома.

«В настоящее время нетрезвых граждан привозят в медицинские учреждения. Зачастую человеку в состоянии легкой и средней степени алкогольной интоксикации не требуется квалифицированная помощь, а достаточно только наблюдения», - рассказал Голубев.

Законопроектом уточняется правовой статус спецучреждений в качестве немедицинских организаций. Также закон закрепит правовые основания для направления лиц, находящихся в состоянии опьянения, в вытрезвитель, определит виды помощи, которые будут оказываться в спецучреждениях.