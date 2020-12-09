РИАМО - 9 дек. Житель Москвы Михаил Курочкин получил 12,5 лет колонии строго режима за организацию убийства собственной матери, женщину он решил убить из-за наследства, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

«Следствием и судом установлено, что не позднее 25 сентября 2019 года у Курочкина возник преступный умысел, направленный на организацию убийства своей матери с целью последующего вступления в наследство на принадлежащее ей недвижимое имущество. В качестве исполнителя данного преступления мужчина привлек знакомого, пообещав ему вознаграждение», - сказала Иванова.

При этом сам исполнитель передал информацию о преступном плане сотрудникам правоохранительных органов. Далее все происходило под контролем правоохранителей, организовавших оперативно-разыскные мероприятия. Было даже инсценировано убийство женщины.

«Утром 1 ноября 2019 года знакомый, придерживаясь ранее достигнутых договоренностей с Курочкиным, сообщил последнему о совершении убийства женщины. В тот же день под предлогом дать показания мужчину пригласили в следственный отдел, где он был задержан», - добавила Иванова.

Предотвратить убийство удалось благодаря усилиям следователей Главного следственного управления СК России по Москве, сотрудников ГУУР МВД России и столичной полиции.

Также правоохранители нашли по месту жительства фигуранта пистолет с глушителем, самодельным способом переделанный в боевой из стандартного газового пистолета «ИЖ 78-8», а также патроны.