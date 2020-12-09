РИАМО - 9 дек. В следующем году наибольший объем работ по расселению аварийного жилья в Подмосковье планируется провести в Солнечногорске, Ступине, Рузе, Шатуре и Подольске, сообщил в интервью РИАМО министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он отметил, что в 2021 году в регионе предстоит расселить более 50 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда, в котором проживают более 3,5 тысяч человек.

«Самый большой объем у нас приходится на такие муниципалитеты, как Солнечногорск, Ступино, Руза, Шатура и Подольск», - сказал Локтев.

Объем финансирования программы составит 2,3 миллиарда рублей, в том числе 800 миллионов рублей будет направлено из федерального бюджета.

«С будущего года Фонд содействия реформированию ЖКХ предоставляет дополнительное финансирование регионам при условии опережающих темпов расселения, поэтому мы надеемся, что благодаря нацпроекту («Жилье и городская среда» - ред.) и активной работе с муниципалитетами удастся реализовать все планы по ликвидации аварийного жилья в максимально возможных объемах и в самые сжатые сроки», - заключил Локтев.

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