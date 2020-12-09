РИАМО - 9 дек. Общественно-деловой центр-долгострой «Два капитана» в подмосковном Красногорске получит разрешение на ввод в эксплуатацию до 20 декабря, сообщил в интервью РИАМО министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«В настоящее время все строительно-монтажные работы завершены. В здании ведется пусконаладка инженерных систем и оборудования. Объект на итоговой проверке Ростехнадзора. До 20 декабря планируется выдача заключения о соответствии и разрешения на ввод в эксплуатацию», - сказал Локтев.

Ранее он отмечал, что для достройки этого огромного комплекса пришлось решить большое количество проблем, связанных с высотным строительством и сложной технологией проведения работ.

Бизнес-центр начали строить в Красногорске 14 лет назад. Его площадь составляет 110 тысяч квадратных метров. Объект был достроен по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева для размещения некоторых структур и ведомств региона. Благодаря этому решению можно будет закончить объединение правительственных структур возле Дома регионального правительства.

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