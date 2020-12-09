РИАМО - 9 дек. Морозная погода сохранится в Московском регионе в предстоящие выходные, температура воздуха опустится до минус 15 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«В четверг и пятницу по ночам воздух будет остывать до минус 10 – минус 12, по области — до минус 10 – минус 15», - говорится в сообщении.

Днем в пятницу в Москве температура воздуха составит минус 4 – минус 6 градусов, в Подмосковье — минус 3 – минус 8 градусов.

В субботу будет облачно. В столице температура воздуха ночью составит минус 10 – минус 12 градусов, по области — минус 10 — минус 15 градусов, днем в столице будет минус 5 — минус 7 градусов, а в Подмосковье — минус 4 — минус 9 градусов.

В воскресенье ожидается слабый снег. Ночью температура в Москве составит минус 7 — минус 9 градусов, по области ожидается минус 7 — минус 12 градусов. Днем в столице ожидается около минус 5 градусов, в столичном регионе — минус 2 — минус 7 градусов.

Но осадков ожидается мало – не более одного-двух миллиметров. Снег лишь немного припорошит дороги и тротуары.