РИАМО - 9 дек. Тринадцать фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) введут в эксплуатацию в девяти городских округах Подмосковья по итогам 2020 года, сообщил в интервью РИАМО министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
Он отметил, что в 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе ввели в эксплуатацию 25 ФАПов в 15 городских округах.
Он добавил, что в рамках строительства объектов здравоохранения в этом году были открыты два корпуса поликлиники №1 Одинцовской ЦРБ — один новый и один реконструируированный.
«Кроме того, в начале года были введены крупные поликлинические комплексы в Химках и Мытищах. Также завершили работы и ввели в эксплуатацию поликлинику в Подольске», - заключил министр.
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