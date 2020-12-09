РИАМО - 9 дек. Тринадцать фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) введут в эксплуатацию в девяти городских округах Подмосковья по итогам 2020 года, сообщил в интервью РИАМО министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он отметил, что в 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе ввели в эксплуатацию 25 ФАПов в 15 городских округах.

«В этом году начали строить еще 13 ФАПов в девяти городских округах. Уже сегодня три из них — в Кашире, Солнечногорске и Раменском — введены в эксплуатацию, на вводе еще три объекта здравоохранения. На остальных завершаются отделочные работы. До конца декабря все ФАПы передадим медикам», - сказал Локтев.

Он добавил, что в рамках строительства объектов здравоохранения в этом году были открыты два корпуса поликлиники №1 Одинцовской ЦРБ — один новый и один реконструируированный.

«Кроме того, в начале года были введены крупные поликлинические комплексы в Химках и Мытищах. Также завершили работы и ввели в эксплуатацию поликлинику в Подольске», - заключил министр.

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