РИАМО - 9 дек. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина пояснила жителям региона, какие антиковидные меры продолжат действовать в школах и других образовательных учреждениях еще год, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В России до 1 января 2022 года продлили действие новых санитарных правил для организации работы образовательных учреждений в условиях пандемии коронавируса. В число этих правил входят обязательная термометрия на входе, дезинфекция помещений, проветривание и генеральная уборка.

«Если у ребенка обнаружена повышенная температура, то его изолируют в медицинский кабинет и вызывают родителей», - говорится в сообщении.

Также нормы предписывают, что за каждым классом закреплен свой кабинет. Исключением могут быть лишь уроки физики, химии и иные, где нужно специальное оборудование.

В школах необходимо обеспечить наличие антисептиков, учителя должны носить маски при индивидуальной работе с детьми. Остальные работники должны быть в масках постоянно, а работники столовых - еще и в перчатках. Дети могут носить маски по желанию.

Действие данных санитарных правил и норм распространяется на детские сады, школы, учреждения дополнительного образования (кружки, секции), колледжи и вузы.

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9 ДЕКАБРЯ

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