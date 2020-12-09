РИАМО - 9 дек. В Московской области за последние сутки выздоровели 819 пациентов после коронавирусной инфекции, за весь период пандемии врачи региона вылечили более 86,5 тысяч человек, сообщает оперативный штаб Подмосковья по Covid-19.

«Выздоровели и выписались 86 660 человек», — отмечается в материале.

За сутки в Подмосковье выявили 1372 случая заражения коронавирусом, общее число случаев инфицирования достигло 122 263 случая.

Оперштаб региона советует жителям при симптомах ОРВИ вызывать врача на дом, чтобы не рисковать своей жизнью и жизнью близких.

В Московской области работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

9 ДЕКАБРЯ

- Cпрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции может повысится, считает председатель правительства Михаил Мишустин. Он заявил об этом на форуме «Сделано в России — 2020».

- 451 пациент с Covid‑19 в Москве находится на ИВЛ. За сутки в столице госпитализировали 1656 пациентов с Covid-19.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 26 266 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 372 больных. В Москве - 5 145.

- Роспотребнадзор объявил возможные сценарии развития ситуации с Covid‑19 в январе. Все зависит от того, будут ли люди соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

- В Москве за прошедшие сутки умерло 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9 571 человек с Covid-19.