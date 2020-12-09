РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 дек. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 97 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в муниципалитете зафиксировали 4 508 подтвержденных случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 1 372 случая заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 122 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 346 человек. Выздоровели и выписались 86 660 человек. В городском округе Мытищи зарегистрировали 4 508 случаев заболевания (плюс 97)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона необходимо обязательно носить медицинские маски в общественных местах.