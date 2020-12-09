РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Новогодний конкурс на лучшее праздничное оформление окон и елок стартовал в городском округе Люберцы 8 декабря, к участию приглашаются дети и подростки до 18 лет, говорится в сообщении территориального управления «Томилино - Октябрьский» администрации муниципалитета.

«Инициативная группа жителей поселка Октябрьский совместно с теруправлением «Томилино - Октябрьский» объявило конкурс «Новогодняя сказка на окне» на лучшее праздничное оформление окон и елок-красавиц. К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте до 18 лет», - говорится в сообщении.

Задача юных участников – украсить окно, нарядить елку, сфотографировать композицию и отправить фото в директ Instagram-аккаунта инициативной группы @oktyabrski.iniciativa.

В ответном сообщении каждой фотографии будет присвоен порядковый номер. Все публикации под номерами будут выложены в сторис на сутки, а также их продублируют в закладках. Подписчики аккаунта инициативной группы под этим постом смогут проголосовать за понравившееся фото, поставив его номер.

По итогам народного голосования авторы лучших фотоснимков будут отмечены призами, а победитель запишет новогоднее видеопоздравление для жителей.

Конкурс завершится 25 декабря, победителей наградят до 27 декабря.